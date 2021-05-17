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По стопам Прокловой: Вовк пожаловалась на домогательства

Вероника Полынина
16 минут назад
Телеведущая Ангелина Вовк прокомментировала откровения Елены Прокловой о домогательствах со стороны известного артиста и призналась, что и сама оказывалась в похожей ситуации.
По стопам Прокловой: Вовк пожаловалась на домогательства
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По мнению Ангелины Вовк, юной Елене Прокловой и другим юным девушкам, ставшим жертвами домогательств со стороны взрослых мужчин, необходимо обращаться за помощью к родителям.
«Если к актрисе пристают в 15 лет, то об этом нужно говорить маме», - сказала телеведущая в эфире телеканала НТВ.
Вовк вспомнила, что в возрасте 22 лет снималась у известного режиссера и заметила нездоровый интерес с его стороны. Она пришла домой и заявила маме, что у нее не получится стать актрисой. Тем не менее, она снялась в фильме этого режиссера, но больше с ним никогда не разговаривала.
Как отмечает «Экспресс-газета», артистка не назвала имени режиссера, но известно, что в 22 года она снималась у Василия Шукшина.
В апреле, как сообщал «Рамблер», 67-летняя Проклова рассказала, что, когда ей было 15 лет, известный актер домогался до ее и развращал на протяжении двух лет. Она не назвала его имя. СМИ сообщили, что актриса могла подразумевать Олега Табакова.
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