По стопам Прокловой: Вовк пожаловалась на домогательства

Вовк вспомнила, что в возрасте 22 лет снималась у известного режиссера и заметила нездоровый интерес с его стороны. Она пришла домой и заявила маме, что у нее не получится стать актрисой. Тем не менее, она снялась в фильме этого режиссера, но больше с ним никогда не разговаривала.