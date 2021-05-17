Прохор Шаляпин нашел на даче Гурченко кольцо за 6 млн рублей

Прохор Шаляпин нашел на даче Людмилы Гурченко кольцо стоимостью 3-6 млн рублей, пишет «Комсомольская правда».

Фото: Instagram Instagram

Прохор Шаляпин провел минувшие выходные с внучкой легендарной актрисы Еленой Королевой на даче, доставшейся ей в наследство от бабушки.

Елена устроила Прохору экскурсию по дому, в том числе показала ему бабушкину спальню. Шаляпин решил прилечь на кровать великой артистки, причем сделал это с разбегу, так что основание кровати треснуло.

Когда хозяйка дома и ее гость пытались приладить проломленную доску на место, Прохор заметил на полу кольцо.

«Лена сфотографировала и отправила фото знакомым. Они сказали, что оно может стоить примерно 3 млн. или даже 6 млн. рублей. Вот так съездили! Кто знает, что мы ещё бы там нашли, если б захотели вскопать огород», - пошутил Шаляпин.

Елена Королева предположила, что ее бабушка когда-то случайно обронила кольцо и не смогла его найти.