Собчак встревожила поклонников сильной худобой

На снимке журналистка предстала в облегающем платье-комбинации, подчеркивающем изгибы ее фигуры.
Пользователи обратили внимание, что в этом наряде Ксения выглядит чрезвычайно худой.
«Похоже, была детокс-неделька», «Ксюша, ты чего так похудела то. Президентам надо вес набирать», «Совсем тростинка стала», «Худеем с Ксенией Собчак! Курсы. Дорогоооо», «Вид такой, как будто у маньяка в погребе сидела», - написали подписчики Собчак.
В одном из следующих постов Ксения отреагировала на комментарии, возмутившись тем, что ей постоянно указывают на то, что она выглядит не так и делает не то.
«Слишком худая. Слишком толстая. Слишком накрашенная. Слишком бледная. Слишком раздетая. Слишком одетая.
Поправься. Похудей. Смени юбку. Говори тише. Говори громче. Не снимай про это. Не пиши про то. Не реагируй. Защищайся. Соответствуй. Вписывайся. Прислушивайся. Пошли на ***», - написала Собчак.
Как сообщал «Рамблер», ранее Ксения Собчак заявила, что способ празднования в России дня Победы в Великой Отечественной войне ей кажется странным, и предложила «чем-то» заменить Парад Победы.