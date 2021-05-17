В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В 43 года умер российский рэпер Винт

Российская Газета
10 минут назад
Российский рэп-исполнитель Виктор Кисткин, выступавший как Винт, скончался 15 мая на 44-м году жизни. Информация об этом появилась в паблике группы "Ю.Г.", в которой состоял музыкант.
Умер российский рэпер Винт
Фото: соцсетисоцсети
Официальная причина не названа, но по некоторым данным, причиной смерти Виктора мог стать сахарный диабет.
Виктор Кисткин родился 21 марта 1978 года в Москве. В 1995-м, взяв творческий псевдоним Винт, вместе с соратниками создает коллектив Da Home Boys, в том же году выпустив дебютный альбом.
В 1996 году при участии Винта создается новая группа - "Стальная Бритва". В 1997-м появилась группа "Ю.Г." ("Южные Головорезы"), названная в честь Южного административного округа Москвы, откуда участники были родом. Идея названия проекта принадлежала Винту.
С января 2015-го Кисткин в качестве добровольца участвовал в противостоянии на востоке Украины - на стороне республик ДНР и ЛНР. 14 декабря 2019 года межрегиональная общественная организация "Союз Добровольцев Донбасса" на своем съезде в Москве вручила рэперу почетный нагрудный знак - крест "Доброволец Донбасса".
Шоу-бизнес,Москва,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители