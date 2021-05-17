У международных букмекеров сменился фаворит конкурса «Евровидение», который состоится в следующие выходные в Роттердаме , сообщает EuroINvision

На первое место вышли представители Италии – группа Maneskin с песней Zitti e buoni. Они опередили певицу Барбару Прави из Франции, которая выступит на конкурсе с песней Voila. На победу итальянцев ставят 23% делающих ставки, на победу Франции – 19%.

В тройку лидеров, по мнению букмекеров, войдет группа Destiny с Мальты с песней Je Me Casse. Вероятность их победы оценивается в 12%.

Российская певица Манижа, согласно ожиданиям букмекеров, займет 11 место. Вероятность ее победы оценивается в 1%.