Пострадавшая в ДТП с Ширвиндтом отказалась от претензий

Худрук Московского академического театра Сатиры, актер Александр Ширвиндт подал в суд ходатайство о прекращении дела о ДТП в связи с примирением сторон. Об этом со ссылкой на пресс-службу Новгородского областного суда пишет ТАСС.
Как сообщал «Рамблер», 11 августа 2020 года в городе Валдай Ширвиндт, управляя автомобилем Mitsubishi L200, нарушил правила дорожного движения и столкнулся с машиной Renault Sandero. Пассажирке Renault понадобилась госпитализация.
По словам представителя суда, дело о ДТП поступило на рассмотрение, как и ходатайство о его прекращении.
«Предварительное заседание еще не было назначено, но ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон уже поступило», - отметил он.
Представитель Новгородского областного суда пояснил, что потерпевшей будет выплачено 400 тысяч рублей компенсации.