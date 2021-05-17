"Полнейший беспредел творится": Волочкова подаст в суд на Большой театр

Балерина Анастасия Волочкова подаст в суд на руководство Большого театра. Об этом она сама рассказала «Федеральному агентству новостей».

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Волочкова, как сообщал «Рамблер», работала в Большом театре в 1998-2003 годах. Ее уволили по причине несоответствия ее физической формы предъявляемым требованиям. Танцовщица обратилась в суд с иском о незаконном увольнении и выиграла дело.

Сегодня она рассказала, что намерена вновь подать в суд на Большой театр. По ее словам, в свое время его руководство выдало ей поддельную трудовую книжку, в связи с чем сейчас она не может получать пенсию.

«Эти люди, дирекция, превратили театр, простите, в публичный дом, в коррумпированную структуру! Там просто полнейший беспредел творится! Они должны ответить за свои ничтожные поступки! — добавила она.