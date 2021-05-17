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"Полнейший беспредел творится": Волочкова подаст в суд на Большой театр

Артём Кульша
1 час назад
Балерина Анастасия Волочкова подаст в суд на руководство Большого театра. Об этом она сама рассказала «Федеральному агентству новостей».
"Полнейший беспредел творится": Волочкова подаст в суд на Большой театр
Фото: ТАССТАСС
Волочкова, как сообщал «Рамблер», работала в Большом театре в 1998-2003 годах. Ее уволили по причине несоответствия ее физической формы предъявляемым требованиям. Танцовщица обратилась в суд с иском о незаконном увольнении и выиграла дело.
Сегодня она рассказала, что намерена вновь подать в суд на Большой театр. По ее словам, в свое время его руководство выдало ей поддельную трудовую книжку, в связи с чем сейчас она не может получать пенсию.
«Эти люди, дирекция, превратили театр, простите, в публичный дом, в коррумпированную структуру! Там просто полнейший беспредел творится! Они должны ответить за свои ничтожные поступки! — добавила она.
В 2020 году Волочкова рассказала, что в 2003-м руководство Большого театра заблокировало банковские счета, на которые в течение пяти лет перечисляло ей гонорары. Тогда же суд обязал театр их разблокировать, однако лишь 16 лет спустя сотрудники банка помогли ей вернуть свои средства.
Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,РИА ФАН,
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