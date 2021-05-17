В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Дочь Дмитрия Пескова прошла курсы экстремального вождения

Letidor.ru
1 час назад
Девушка за рулем с 18 лет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков — многодетный отец. Старшей дочери политика 23 года. Елизавета прошла курсы экстремального вождения. Девушка давно хотела улучшить свои навыки.
Те, кто давно на меня подписан, знают, что походу в ресторан я предпочту поездку на полигон или совместную тренировку по боксу На этот раз я прошла курсы экстремального вождения. Предугадывая некоторые комментарии - нет, это не папа туда меня отправил и нет, это не какая-то супер эксклюзивная привилегия для избранных многие водители проходят эти курсы. (вот вам и нетривиальная идея для подарка на др/14 февраля и т.п)
— отметила дочь политика.
«Существует мнение, что после них водить начинаешь хуже, а кто-то вообще начинает попадать в аварии, но я думаю, что дело это в любом случае очень важное и полезное! Ходить в автошколу я начала в 17 лет и права получила как только мне исполнилось 18 (если интересно - Автозаводская 11). Водить я просто обожаю, первые два года провела в своей Kia Picanto в Париже. Говорят, именно там самый опасный участок вокруг Триумфальной арки, но мне в Москве сложнее ️3 года назад на Ленинском у меня случилась первая страшная паническая атака, (не связанная с вождением, так как водить я никогда не боялась) и я не садилась за руль года два...Но это уже отдельная тема. В общем - очень советую!» — рассказала Елизавета Пескова.
Напомним, от первого брака с Анастасией Буденной, внучкой советского полководца, у пресс-секретаря есть взрослый сын Николай. Он родился в 1990 году. От второго брака с дочерью и внучкой советских дипломатов Екатериной Солоцинской у политика трое детей. Лиза появилась на свет в 1998 году, Мика — в 2004-м и Дени — в 2008-м.
В 2010 году Дмитрий Песков познакомился с Татьяной Навкой. У фигуристки уже была дочь Александра от брака с тренером, чемпионом мира в танцах на льду Александром Жулиным. Но в 2010 году супруги развелись. От Дмитрия Пескова 21 августа 2014 года Татьяна родила дочь Надежду. Влюбленные поженились 1 августа 2015 года в Сочи.
Шоу-бизнес,Видео,Екатерина Солоцинская,Елизавета Пескова,Александр Жулин,Дмитрий Песков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители