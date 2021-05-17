Те, кто давно на меня подписан, знают, что походу в ресторан я предпочту поездку на полигон или совместную тренировку по боксу На этот раз я прошла курсы экстремального вождения. Предугадывая некоторые комментарии - нет, это не папа туда меня отправил и нет, это не какая-то супер эксклюзивная привилегия для избранных многие водители проходят эти курсы. (вот вам и нетривиальная идея для подарка на др/14 февраля и т.п)
«Существует мнение, что после них водить начинаешь хуже, а кто-то вообще начинает попадать в аварии, но я думаю, что дело это в любом случае очень важное и полезное! Ходить в автошколу я начала в 17 лет и права получила как только мне исполнилось 18 (если интересно - Автозаводская 11). Водить я просто обожаю, первые два года провела в своей Kia Picanto в Париже. Говорят, именно там самый опасный участок вокруг Триумфальной арки, но мне в Москве сложнее ️3 года назад на Ленинском у меня случилась первая страшная паническая атака, (не связанная с вождением, так как водить я никогда не боялась) и я не садилась за руль года два...Но это уже отдельная тема. В общем - очень советую!» — рассказала Елизавета Пескова.