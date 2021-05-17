В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Наталья Рудова разрешила называть себя богиней

News.ru
23 минуты назад
Российская актриса Наталья Рудова ответила на вопросы поклонников в социальной сети Instagram. Один из них поинтересовался её национальностью. Звезда написала в сторис, что у неё «нет национальности и цвета кожи». Также звезда сериала «Универ» пошутила по поводу секрета «идеальной кожи лица» — артистка заявила, что «для ухода» за внешностью пользуется фотошопом. Кроме того, ей задали вопрос, кем она себя считает «девушкой или женщиной», на что светская львица разрешила называть себя «просто — богиней».
Наталья Рудова разрешила называть себя богиней
Фото:  Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru
Артистка также перечислила несколько фактов о себе: она капризная, но очень честная; вспыльчивая, но отходчивая; не любит лес, но любит море и океан; «обожает картошку пюре с маминой аджикой» и может «в одну секунду выкинуть из своей жизни » даже самого близкого человека.
rudovanata/instagram.com
Накануне Рудова полетела в отпуск в Дагестан. Всю поездку она выкладывала в своём Instagram фото прекрасных пейзажей и делилась эмоциями. Она осталась очень довольна путешествием по Дагестану, но по возвращению в Москву впечатление было сильно подпорчено. Девушка рассказала, что в республике есть проблема с общественными туалетами: они либо очень грязные, либо их нет вообще. На это ей пожаловались и гиды, которые её сопровождали. Актриса добавила, что не несёт ответственности за то, что организации и работники не выполняют своих обязанностей должным образом.
rudovanata/instagram.com
Ранее NEWS.ru писал, что откровенная фотосессия двух туристок на фоне Сулакского каньона в Дагестане вызвала волну возмущения среди местных жителей. Под снимками, которые девушки опубликовали в соцсети, пользователи оставили множество гневных комментариев. Лично к девушкам даже обратился заместитель главы Унцукульского района Мухаммад Хамзатов.
Шоу-бизнес,Мухаммад Хамзатов,Наталья Рудова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители