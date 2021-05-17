Наталья Рудова разрешила называть себя богиней

Артистка также перечислила несколько фактов о себе: она капризная, но очень честная; вспыльчивая, но отходчивая; не любит лес, но любит море и океан; «обожает картошку пюре с маминой аджикой» и может «в одну секунду выкинуть из своей жизни » даже самого близкого человека.

Накануне Рудова полетела в отпуск в Дагестан. Всю поездку она выкладывала в своём Instagram фото прекрасных пейзажей и делилась эмоциями. Она осталась очень довольна путешествием по Дагестану, но по возвращению в Москву впечатление было сильно подпорчено. Девушка рассказала, что в республике есть проблема с общественными туалетами: они либо очень грязные, либо их нет вообще. На это ей пожаловались и гиды, которые её сопровождали. Актриса добавила, что не несёт ответственности за то, что организации и работники не выполняют своих обязанностей должным образом.