В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

«Порадовать маму»: сын Гарри подготовил Пугачевой сюрприз

РИА "ФедералПресс"иещё 4
3 часа назад
Юморист Максим Галкин выложил в соцсеть трогательное видео. Гарри приготовил для Аллы Пугачевой булочки по собственному рецепту. Примадонна осталась в восторге.
«Порадовать маму»: сын Гарри подготовил Пугачевой сюрприз
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Сделал маме сюрприз», – пишет комик.
Гарри Галкин не пошел в школу и остался дома. Мальчик немного приболел, рассказал артист. Он не стал терять время зря. Пока сестра сидит за партой, звездный наследник решил похимичить на кухне и порадовать Пугачеву. Он испек булочки с морковкой, изюмом и корицей для мамы.
На видео Гарри ведет Примадонну в залу и показывает трубочки, похожие на круассаны. Мальчик сделал их сам по фирменному рецепту.
Алла Борисовна осталась довольна. Она назвала Гарри умницей и поцеловала мальчика. Певица откусила кусок и сказала, что это гениально.
Ранее Максим Галкин показал новую прическу Гарри. «ФедералПресс» писал, что мальчик перестал быть похожим на комика.
Шоу-бизнес,Гарри Галкин,Максим Галкин,Алла Пугачева,ФедералПресс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители