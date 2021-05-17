«Порадовать маму»: сын Гарри подготовил Пугачевой сюрприз

Гарри Галкин не пошел в школу и остался дома. Мальчик немного приболел, рассказал артист. Он не стал терять время зря. Пока сестра сидит за партой, звездный наследник решил похимичить на кухне и порадовать Пугачеву. Он испек булочки с морковкой, изюмом и корицей для мамы.