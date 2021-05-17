«Порадовать маму»: сын Гарри подготовил Пугачевой сюрприз

Юморист Максим Галкин
выложил в соцсеть трогательное видео. Гарри
приготовил для Аллы Пугачевой
булочки по собственному рецепту. Примадонна осталась в восторге.
«Сделал маме сюрприз», – пишет комик.
Гарри Галкин не пошел в школу и остался дома. Мальчик немного приболел, рассказал артист. Он не стал терять время зря. Пока сестра сидит за партой, звездный наследник решил похимичить на кухне и порадовать Пугачеву. Он испек булочки с морковкой, изюмом и корицей для мамы.
На видео Гарри ведет Примадонну в залу и показывает трубочки, похожие на круассаны. Мальчик сделал их сам по фирменному рецепту.
Алла Борисовна осталась довольна. Она назвала Гарри умницей и поцеловала мальчика. Певица откусила кусок и сказала, что это гениально.
Ранее Максим Галкин показал новую прическу Гарри. «ФедералПресс» писал, что мальчик перестал быть похожим на комика.