Экс-жена жениха Макеевой подала на нее заявление в прокуратуру

По ее утверждению, в словах Романа тоже содержится ложь. Тот говорит, что сейчас исправно выплачивает немаленькие алименты на детей, родившихся в браке со Светланой. Но, по ее словам, это неправда - будь это так, она не стала бы подавать на него в суд. "Эти люди настолько заврались, что мне противны они оба и стыдно, что отец моих детей Роман Мальков!" - заявила она.