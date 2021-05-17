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Экс-жена жениха Макеевой подала на нее заявление в прокуратуру

Суть событийиещё 2
1 час назад
Конфликт актрисы Анастасии Макеевой с бывшей супругой ее жениха Светланой Мальковой не утихает. Дело дошло до официальных органов - Светлана сообщила, что написала заявление на новую избранницу бывшего мужа - бизнесмена Романа Малькова.
Экс-жена жениха Макеевой подала на нее заявление в прокуратуру
Фото: InstagramInstagram
"Анастасии скажи, чтобы прекратила преследовать и обвинять в клевете, заявление отправлено в прокуратуру на нее", - обратилась женщина к экс-супругу через соцсети.
По ее утверждению, в словах Романа тоже содержится ложь. Тот говорит, что сейчас исправно выплачивает немаленькие алименты на детей, родившихся в браке со Светланой. Но, по ее словам, это неправда - будь это так, она не стала бы подавать на него в суд. "Эти люди настолько заврались, что мне противны они оба и стыдно, что отец моих детей Роман Мальков!" - заявила она.
В браке со Светланой и Романа родилось четверо детей. Женщина утверждает, что после разрыва тот лишил их финансовой поддержки. Анастасия встала на сторону своего жениха и настаивает, что он никогда не прекращал содержать детей. "это все жажда крови и клевета", - заявила она.
Шоу-бизнес,Анастасия Макеева,Генпрокуратура РФ,
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