«Папа экстремал»: Навка с мужем и дочкой покаталась на сегвеях

Жена Пескова уверенно управляла своим транспортным средством, а потом показала, как муж с дочкой вместе прокатились по улице. «Папа экстремал», — подписала видео фигуристка. А дочка Надя от этого была не в восторге кричала «боюсь, боюсь!». Было слышно, что малышка даже заплакала. Получился насыщенный впечатлениями досуг. Для прогулки Навка облачилась в трендовый трикотажный костюм, состоящий из худи и джоггеров, цвета слоновой кости. В кругу семьи выходные провела и другая знаменитая бизнес-вумен — продюсер Яна Рудковская.