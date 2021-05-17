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Филипп Киркоров поддержал Манижу на "Евровидении"

Газета.Ru
20 минут назад
Певец Филипп Киркоров заявил, что поддерживает представительницу России на конкурсе "Евровидение" Манижу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Филипп Киркоров поддержал Манижу на "Евровидении"
Фото: YouTubeYouTube
"Я её поклонник, я её поддерживал на национальном отборе. Я знаю, что такое, когда за тобой страна, тем более, такая огромная. Я знаю, когда льётся негатив, как это трудно вдвойне - выступать, когда тебя дома не поддерживают, а наоборот, ждут провала. Не дождутся провала! Я уверен, что Манижа выступит хорошо", - сказал Киркоров.
Ранее песенный конкурс "Евровидение-2021" стартовал в нидерландском Роттердаме. Певица Манижа, которая будет представлять Россию на "Евровидении" в этом году, появилась на бирюзовой ковровой дорожке вместе с бэк-вокалистами. Она также поделилась историей своей песни Russian Woman
До этого участники "Евровидения-2021" из Хорватии и Австралии поддержали Манижу.
Конкурс "Евровидение" пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Конкурс состоится в офлайн-формате, однако из-за пандемии новой коронавирусной инфекции составы делегаций, а также количество журналистов, освещающих мероприятие, будут сокращены.
Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,Россия,
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