Филипп Киркоров поддержал Манижу на "Евровидении"

Певец Филипп Киркоров
заявил, что поддерживает представительницу России
на конкурсе "Евровидение" Манижу. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Я её поклонник, я её поддерживал на национальном отборе. Я знаю, что такое, когда за тобой страна, тем более, такая огромная. Я знаю, когда льётся негатив, как это трудно вдвойне - выступать, когда тебя дома не поддерживают, а наоборот, ждут провала. Не дождутся провала! Я уверен, что Манижа выступит хорошо", - сказал Киркоров.
Ранее песенный конкурс "Евровидение-2021" стартовал в нидерландском Роттердаме. Певица Манижа, которая будет представлять Россию на "Евровидении" в этом году, появилась на бирюзовой ковровой дорожке вместе с бэк-вокалистами. Она также поделилась историей своей песни Russian Woman
До этого участники "Евровидения-2021" из Хорватии и Австралии поддержали Манижу.
Конкурс "Евровидение" пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Конкурс состоится в офлайн-формате, однако из-за пандемии новой коронавирусной инфекции составы делегаций, а также количество журналистов, освещающих мероприятие, будут сокращены.