Филипп Киркоров поддержал Манижу на "Евровидении"

Певец Филипп Киркоров заявил, что поддерживает представительницу России на конкурсе "Евровидение" Манижу. Об этом сообщает РИА "Новости".

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"Я её поклонник, я её поддерживал на национальном отборе. Я знаю, что такое, когда за тобой страна, тем более, такая огромная. Я знаю, когда льётся негатив, как это трудно вдвойне - выступать, когда тебя дома не поддерживают, а наоборот, ждут провала. Не дождутся провала! Я уверен, что Манижа выступит хорошо", - сказал Киркоров.

Ранее песенный конкурс "Евровидение-2021" стартовал в нидерландском Роттердаме. Певица Манижа, которая будет представлять Россию на "Евровидении" в этом году, появилась на бирюзовой ковровой дорожке вместе с бэк-вокалистами. Она также поделилась историей своей песни Russian Woman

До этого участники "Евровидения-2021" из Хорватии и Австралии поддержали Манижу.