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Натали восхитила поклонников отличной фигурой в купальнике

"Время Н" РИА
48 минут назад
Она опубликовала фото, сделанное на Мальдивах.
Певица Натали показала фото в купальнике
Фото: InstagramInstagram
Певица Натали (Наталья Рудина) из Дзержинска Нижегородской области опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с отдыха на Мальдивах.
Она позирует в купальнике на фоне моря.
«Простите великодушно за ракурс, но я опять о веселящих цветных совпадениях. Фото с недавнего отдыха. Верчу в руках детскую пирамидку, которая давно существует в пляжной сумке, и понимаю, что она совпадает с моим новым купальником. Не могла не запечатлеть», — написала певица.
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Пользователи соцсети в очередной раз восхитились ее фигурой.
«Стройняшка!», — восклицает lanaromanova1969.
«Вы прямо как Русалочка», — считает leva_arakelov82.
«Очень позитивное фото, Наташенька!», — одобряет olga_shvager.
«Обалденный вид, отличная фигура, прекрасные совпадения, все пазлы сошлись — удачного отдыха, Натали!», — желает elvira_kameneva.
«Богиня», — резюмирует lishchenko.vera.
Ранее Натали показала секси-фото, сделанное на Мальдивах.
Шоу-бизнес,Нижегородская Область,Мальдивы,
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