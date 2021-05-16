Певица Натали показала фото в купальнике

«Простите великодушно за ракурс, но я опять о веселящих цветных совпадениях. Фото с недавнего отдыха. Верчу в руках детскую пирамидку, которая давно существует в пляжной сумке, и понимаю, что она совпадает с моим новым купальником. Не могла не запечатлеть», — написала певица.
«Стройняшка!», — восклицает lanaromanova1969.
«Вы прямо как Русалочка», — считает leva_arakelov82.
«Очень позитивное фото, Наташенька!», — одобряет olga_shvager.
«Обалденный вид, отличная фигура, прекрасные совпадения, все пазлы сошлись — удачного отдыха, Натали!», — желает elvira_kameneva.
«Богиня», — резюмирует lishchenko.vera.