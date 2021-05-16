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Борисова пожаловалась на домогательства концертного директора

Ирина Лебедева
31 минуту назад
Череду печальных признаний в том, что харрасмент процветает, продолжила исповедь Даны Борисовой.
Мерзко и неприятно: Борисова о домогательствах
Фото: InstagramInstagram
Она рассказала, что ее в свое время буквально преследовал концертный директор. Мужчина позволял себе распускать руки и требовать интимной близости.
«Он под разными предлогами пытался позвать к себе в кабинет и прикасаться или пытаться раздеть. К счастью, на тот момент я была уже взрослой девочкой. Но от этого все равно не легче. Это очень мерзко и неприятно, так как ты уязвима и загнана в угол, не знаешь кому об этом рассказать», - цитирует слова Борисовой «Вечерняя Москва».
К счастью, отношение к подобным домогательствам в обществе постепенно меняется. Борисова подчеркнула, что от всей души поддерживает тех, кто перестал бояться осуждения и заговорил об этой проблеме открыто.
«Это сейчас отношение к харрасменту изменилось, а тогда все, кто становился жертвой, боялись говорить об этом, чтобы избежать всеобщего порицания и расправы со стороны обидчика, который угрожал», - напомнила телеведущая.
Как ранее сообщал «Рамблер», Дана Борисова долгое время находилась в ссоре со своей 13-летней дочерью Полиной Аксеновой.
В мае 2020 года девочка сообщила, что звездная мама жестоко обращалась с ней и вновь стала употреблять запрещенные вещества.
Наследнице пришлось переехать к родственникам по линии отца. Однако после полугодового бойкота Дана и ее дочь все же смогли помириться.
Шоу-бизнес,Дана Борисова,
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