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Счета режиссера Файзиева заблокировали за долги

Ирина Лебедева
1 час назад
В жизни режиссера фильма «Вратаря Галактики» Джаника Файзиева настала черная полоса, - пишет Телеграм-канал «Mash».
Счета режиссера Файзиева заблокировали за долги
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Кинематографист задолжал Фонду кино, который финансировал съемки, 191 миллион рублей, однако денег для возврата у него нет.
Фильм Файзиева о футболе в космосе пал жертвой карантина по коронавирусу. Потенциально кассовая картина смогла собрать лишь 106 миллионов рублей.
Во-первых, продавать можно было лишь 50 процентов билетов. Во-вторых, люди просто сидели по домам
Сейчас банковские счета Файзиева заблокированы. Как сообщают СМИ, из-за безденежья продюсер перестал платить налоги.
Как ранее сообщал «Рамблер», в Сети ходил слух, что Ефремова вырежут из отснятого материала по сериалу «Вампиры средней полосы».
Манера вырезать сцены с опальным актером — это нездоровая идея, рассказал в интервью Business FM режиссер Джаник Файзиев.
Ефремов снимался у него в фильме «Вратарь Галактики», и режиссер ничего вырезать не собирается.
Шоу-бизнес,Джаник Файзиев,Business FM,
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