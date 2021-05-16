Счета режиссера Файзиева заблокировали за долги

В жизни режиссера фильма «Вратаря Галактики» Джаника Файзиева настала черная полоса, - пишет Телеграм-канал «Mash».
Кинематографист задолжал Фонду кино, который финансировал съемки, 191 миллион рублей, однако денег для возврата у него нет.
Фильм Файзиева о футболе в космосе пал жертвой карантина по коронавирусу. Потенциально кассовая картина смогла собрать лишь 106 миллионов рублей.
Во-первых, продавать можно было лишь 50 процентов билетов. Во-вторых, люди просто сидели по домам
Сейчас банковские счета Файзиева заблокированы. Как сообщают СМИ, из-за безденежья продюсер перестал платить налоги.
Как ранее сообщал
«Рамблер», в Сети ходил слух, что Ефремова вырежут из отснятого материала по сериалу «Вампиры средней полосы».
Манера вырезать сцены с опальным актером — это нездоровая идея, рассказал в интервью Business FM режиссер Джаник Файзиев
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Ефремов снимался у него в фильме «Вратарь Галактики», и режиссер ничего вырезать не собирается.