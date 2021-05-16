Счета режиссера Файзиева заблокировали за долги

В жизни режиссера фильма «Вратаря Галактики» Джаника Файзиева настала черная полоса, - пишет Телеграм-канал «Mash».

Кинематографист задолжал Фонду кино, который финансировал съемки, 191 миллион рублей, однако денег для возврата у него нет.

Фильм Файзиева о футболе в космосе пал жертвой карантина по коронавирусу. Потенциально кассовая картина смогла собрать лишь 106 миллионов рублей.

Во-первых, продавать можно было лишь 50 процентов билетов. Во-вторых, люди просто сидели по домам

Сейчас банковские счета Файзиева заблокированы. Как сообщают СМИ, из-за безденежья продюсер перестал платить налоги.

Как ранее сообщал «Рамблер», в Сети ходил слух, что Ефремова вырежут из отснятого материала по сериалу «Вампиры средней полосы».

Манера вырезать сцены с опальным актером — это нездоровая идея, рассказал в интервью Business FM режиссер Джаник Файзиев