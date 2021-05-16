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Миро обрушилась на собравшуюся родить ребенка Азизу

Ирина Лебедева
35 минут назад
Певица Азиза заявила, что собирается завести ребенка.
Миро обрушилась на собравшуюся родить ребенка Азизу
Фото: InstagramInstagram
57-летняя звезда хотела бы родить сама, поэтому будет одалживать яйцеклетки у одной из своих племянниц.
Расти малыш будет в полной семье – Азиза впервые пойдет замуж. Избранник - 40-летний итальянец Александро Лортэ. Сейчас пара готовится к свадьбе.
Скандальный блогер Лена Миро резко высказалась по поводу намерений Азизы обзавестись потомством.
«В 50+ родителями становиться поздно. Зато это прекрасный возраст для того, чтобы ощутить себя полноценными бабушками и дедушками. Это -- правильно и естественно.
А вот то, что творят старые тётки, ударяющиеся в материнство, -- это абсурд.
Старая мать или отец-дед - это сильнейший психологический дискомфорт и стресс для ребенка. Старого отца или старую мать ребенок будет гарантированно стесняться, и никакие новомодные веяния в виде вынашивания детей в арендованных матках этого не изменят», - написала Миро в своем ЖЖ.
Как ранее сообщал «Рамблер», блогер Лена Миро прокомментировала видеоролики у певицы и телеведущей Ольги Бузовой в Instagram из палаты в медицинском учреждении.
Шоу-бизнес,Лена Миро,
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