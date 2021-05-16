Выступление "Миража" во Владивостоке обернулось скандалом

Во Владивостоке 9 мая прошел концерт группы с памятным многим названием «Мираж».

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Коллектив приморцы хорошо принимали, музыкантов и певцов встречали около тысячи зрителей.

Спустя неделю в городе разгорелся скандал.

Валерий Соколов , советский и российский поэт-песенник, музыкальный продюсер, а также один из создателей и автор песен группы «Мираж» обратился в редакцию VL.ru с заявлением о том, что он не давал разрешения на исполнение ряда произведений, в том числе хита «Музыка нас связала».

И вообще о данном мероприятии он узнал лишь неделей позже из социальных сетей. Там же он нашел и цифру – выступление «Миража» обошлось приглашающей стороне в 2, 8 млн рублей.

«Я не выдавал разрешение коллективу «Мираж» с некой солисткой Екатериной Болдышевой на исполнение произведений, автором которых я являюсь, а именно произведения моего авторства являются «лучшими хитами» коллектива. Указанные произведения исключены из управления Российского авторского общества, а, следовательно договариваться об их публичном исполнении необходимо именно со мной», - цитирует заявление Соколова «Комсомольская Правда».

Валерий Соколов также обратился к главе Владивостока Олегу Гуменюку, поскольку приглашающей стороной и организатором концерта явилась именно мэрия города.

Он просит провести проверку по факту нарушения авторских прав на хиты, а также разобраться, почему большие бюджетные средства были потрачены на коллектив, выступающий с нарушением закона.

Как ранее писал «Рамблер», оперная певица, бывшая участница группы «Мираж» Маргарита Суханкина показала видеозапись выступления молодых артистов, перепевших измененный текст легендарного хита музыкального коллектива «Музыка нас связала».