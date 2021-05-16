Выступление "Миража" во Владивостоке обернулось скандалом

Во Владивостоке
9 мая прошел концерт группы с памятным многим названием «Мираж».
Коллектив приморцы хорошо принимали, музыкантов и певцов встречали около тысячи зрителей.
Спустя неделю в городе разгорелся скандал.
Валерий Соколов
, советский и российский поэт-песенник, музыкальный продюсер, а также один из создателей и автор песен группы «Мираж» обратился в редакцию VL.ru с заявлением о том, что он не давал разрешения на исполнение ряда произведений, в том числе хита «Музыка нас связала».
И вообще о данном мероприятии он узнал лишь неделей позже из социальных сетей. Там же он нашел и цифру – выступление «Миража» обошлось приглашающей стороне в 2, 8 млн рублей.
«Я не выдавал разрешение коллективу «Мираж» с некой солисткой Екатериной Болдышевой на исполнение произведений, автором которых я являюсь, а именно произведения моего авторства являются «лучшими хитами» коллектива. Указанные произведения исключены из управления Российского авторского общества, а, следовательно договариваться об их публичном исполнении необходимо именно со мной», - цитирует заявление Соколова «Комсомольская Правда».
Валерий Соколов также обратился к главе Владивостока Олегу Гуменюку, поскольку приглашающей стороной и организатором концерта явилась именно мэрия города.
Он просит провести проверку по факту нарушения авторских прав на хиты, а также разобраться, почему большие бюджетные средства были потрачены на коллектив, выступающий с нарушением закона.
Как ранее писал
«Рамблер», оперная певица, бывшая участница группы «Мираж» Маргарита Суханкина
показала видеозапись выступления молодых артистов, перепевших измененный текст легендарного хита музыкального коллектива «Музыка нас связала».
По сюжету, молодые артисты изображают участников популярной группы, а затем принимаются бороться за право быть голосом «Миража». «Только я умею петь – остальное все мираж», - говорится в тексте пародийной композиции.