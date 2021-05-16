«Пугачева многое дала»: раскрыт секрет карьеры Галкина

Артист высказался в том смысле, что Галкин, безусловно, является талантливым человеком, однако руководство стало по-настоящему ценить его талант только после брака с Примадонной.

Интересно, что Галкин не стал спорить с гостем студии. Он признал, что Алла Борисовна действительно дала многое, «и продолжает давать до сих пор». Вместе с тем Максим не стал раскрывать какие-либо подробности или детали заступничества Пугачевой. Отделавшись парой общих фраз, он предпочел сменить тему.