Принца Гарри попросили вернуть титулы после «нападения» на семью

Дворцовые помощники королевы Великобритании Елизаветы II призвали герцога и герцогиню Сассекских отказаться от своих титулов после последнего «позорного нападения» принца Гарри на королевскую семью. Как пишет Daily Mail со ссылкой на высокопоставленных придворных, они резко осудили продолжающиеся нападения пары на членов семьи.

Фото: Stephen Lock/Global Look Press Stephen Lock/Global Look Press

Более того, во дворце поведали о растущем чувстве «недоумения и предательства» у родни Гарри. Они особенно возмущены «шокирующей» критикой Гарри родительских навыков принца Чарльза и, как следствие, королевы и покойного принца Филиппа.

Люди потрясены тем, что он смог сделать это с королевой, когда герцог Эдинбургский находился при смерти. Втянуть в это своего деда — было неуважительно, — сказал один из помощников.

Герцог Сассекский потратил много времени на то, чтобы подчеркнуть, что он ничем не отличается от других людей на планете, напомнили придворные. Они отмечают, что если у него хватает смелости нападать на «институт, который, по его словам, причинил ему столько боли», то пусть уж отказывается и от титулов, данных ему этим институтом.

Понятно, что никаких официальных шагов по лишению пары их титулов не планируется. Но давление, которое на них оказывается, демонстрирует, насколько глубоко были обижены на пару в королевском дворце, пишет таблоид.