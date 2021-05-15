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Веденская написала жалобу на бездействие полиции

Ирина Лебедева
50 минут назад
Анастасия Веденская несколько месяцев назад сильно пострадала.
Веденская написала жалобу на бездействие полиции
Фото: InstagramInstagram
Об ее голову разбила пивную кружку неадекватная женщина, сидевшая с ней в ресторане за одним столиком.
Девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, а после наложенных на рану швов на лице остались шрамы.
Сейчас Анастасия чувствует себя хорошо, трудится и даже появилась на красной дорожке закрытия 43-го Московского международного кинофестиваля.
Конечно, шрам ее очень беспокоит, она уже обращалась к нескольким пластическим хирургам, но пока не может решиться на операцию.
Кроме того, Веденская переживает, что ее обидчица может уйти от ответственности.
Несмотря на то, что девушка написала заявление в полицию и у правоохранителей имеется видео нападения, появилась информация, что дело вообще собираются закрыть.
«Я не знаю, в связи с чем так происходит. Но мы с адвокатом теперь ищем другие пути, чтобы справедливость восторжествовала. Мы написали жалобу в прокуратуру. Это просто из ряда вон выходящая ситуация!», - пожаловалась Анастасия журналистам «Собеседника».
Как ранее сообщал «Рамблер», Анастасия Веденская выразила удивление, что ударившую ее женщину сразу освободили из отделения полиции.
По ее словам, благодаря огласке в СМИ есть надежда, что полиция «будет нормально работать».
Шоу-бизнес,Анастасия Веденская,Генпрокуратура РФ,
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