Веденская написала жалобу на бездействие полиции

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Об ее голову разбила пивную кружку неадекватная женщина, сидевшая с ней в ресторане за одним столиком.

Девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, а после наложенных на рану швов на лице остались шрамы.

Сейчас Анастасия чувствует себя хорошо, трудится и даже появилась на красной дорожке закрытия 43-го Московского международного кинофестиваля.

Конечно, шрам ее очень беспокоит, она уже обращалась к нескольким пластическим хирургам, но пока не может решиться на операцию.

Кроме того, Веденская переживает, что ее обидчица может уйти от ответственности.

Несмотря на то, что девушка написала заявление в полицию и у правоохранителей имеется видео нападения, появилась информация, что дело вообще собираются закрыть.

«Я не знаю, в связи с чем так происходит. Но мы с адвокатом теперь ищем другие пути, чтобы справедливость восторжествовала. Мы написали жалобу в прокуратуру. Это просто из ряда вон выходящая ситуация!», - пожаловалась Анастасия журналистам «Собеседника».

Как ранее сообщал «Рамблер», Анастасия Веденская выразила удивление, что ударившую ее женщину сразу освободили из отделения полиции.