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Решетова рассталась  с Тимати из-за его измен

Ирина Лебедева
1 час назад
Анастасия Решетова, экс-возлюбленная рэпера Тимати и мама их общего сына, рассказала пользователям сети, почему распался их союз с музыкантом.
Решетова рассталась с Тимати из-за его измен
Фото: InstagramInstagram
Видеоролик со своим монологом и одноименно названный она выложила на Ютуб-канале. А проанонсировала это дело в инстаграме.
«У себя на канале я выложила ту самую короткометражку «Мой монолог», где получилось рассказать чуть больше, чем когда -либо... Это своего рода послание для вас. Посмотрев, вы все поймёте сами. Потом напишите, что думаете. Честно, мне далось это нелегко, ведь так сложно порой обнажить свою душу, показав слабость перед всеми», - написала она в микроблоге.
Некоторое время назад все были уверены, что расставание Решетовой и Юнусова – это ловкий пиар-ход для привлечения внимания публики. Но время показало, что это не так.
«Просто уже невозможно было мириться с некоторыми вещами. Очень часто в нашей стране Наша страна вообще славится большим количеством разводов. И часто в нашей стране люди разводятся именно после того, как родился ребенок Сохранить семью - это та еще задача. Главный вопрос: почему мы расстались? Было сделано столько боли друг другу И предательства повторялись. И потом, когда мы расстались уже, я поняла, что это к лучшему», - объяснила Анастасия.
Как ранее писал «Рамблер», Анастасия Решетова рассказала о том, как стала ведущей проекта «Ты – топ-модель».
По словам Решетовой, еще в августе прошлого года она приняла участие в кастинге наряду с другими известными девушками и была приятно удивлена, что телеканал ТНТ выбрал именно ее.
Шоу-бизнес,Анастасия Решетова,Тимати,
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