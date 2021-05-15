Решетова рассталась  с Тимати из-за его измен

«У себя на канале я выложила ту самую короткометражку «Мой монолог», где получилось рассказать чуть больше, чем когда -либо... Это своего рода послание для вас. Посмотрев, вы все поймёте сами. Потом напишите, что думаете. Честно, мне далось это нелегко, ведь так сложно порой обнажить свою душу, показав слабость перед всеми», - написала она в микроблоге.
«Просто уже невозможно было мириться с некоторыми вещами. Очень часто в нашей стране Наша страна вообще славится большим количеством разводов. И часто в нашей стране люди разводятся именно после того, как родился ребенок Сохранить семью - это та еще задача. Главный вопрос: почему мы расстались? Было сделано столько боли друг другу И предательства повторялись. И потом, когда мы расстались уже, я поняла, что это к лучшему», - объяснила Анастасия.