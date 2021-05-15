Решетова рассталась  с Тимати из-за его измен

Видеоролик со своим монологом и одноименно названный она выложила на Ютуб-канале. А проанонсировала это дело в инстаграме.

Некоторое время назад все были уверены, что расставание Решетовой и Юнусова – это ловкий пиар-ход для привлечения внимания публики. Но время показало, что это не так.