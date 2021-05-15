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Тодоренко призналась, что сделала липосакцию

Ирина Лебедева
57 минут назад
Регина Тодоренко решила окончательно отшлифовать свою фигуру.
Тодоренко призналась, что сделала липосакцию
Фото: InstagramInstagram
После родов телеведущая старательно худела, возвращаясь в прежнюю форму, но, по ее словам, какие-то лишние килограммы все равно оставались.
Правда, обнаружить их могла, видимо только сама Регина.
Тем не менее, Тодоренко сделала липосакцию. Отчет о медицинских манипуляциях с собственными бедрами она выложила в сторис инстаграма.
«Не поверите, я решилась на липосакцию! Вы спросите, а что там липоксировать? А есть что! Сейчас покажу!», - заявила девушка.
Правда, Регина делала не классическую операцию, которую проводят под общим наркозом, а криолиполиз. Суть процедуры в том, что жировые клетки убивают холодом.
Результатом Тодоренко обещала похвастаться через пару недель.
Как ранее сообщал «Рамблер», Регина Тодоренко опубликовала сторис из больницы и рассказала, что ей придется провести ближайшую ночь в клинике.
Она не уточнила, что послужило причиной госпитализации, однако отметила, что «все будет хорошо».
Шоу-бизнес,Регина Тодоренко,
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