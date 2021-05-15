Бывший коллега прокомментировал уход Дроздовой из театра

Ольга Дроздова покинула «Современник» после 30 лет работы в труппе. Поклонники шокированы – почему она приняла такое решение?

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Муж актрисы и тоже актер Дмитрий Певцов в инстаграме написал, что Дроздова уволилась из-за того, что необходимо посвящать больше времени сыну.

У мальчика переходный возраст, что требует особого контроля. А иных причин нет.

«Никаких трагедий, слез, истерик — это просто естественный выход из сложившейся жизненной ситуации. Никаких счетов, никаких отрицательных эмоций Ольга не испытывает. Всему свое время, из профессии, очевидно, нужно уходить вовремя», - сообщил он в микроблоге.

Однако этот пост вызвал скорее обратную реакцию – фолловеры принялись гадать, что же произошло на самом деле.

Слова Певцова не восприняли всерьез и многие представители артистической среды.

Так, Николай Сахаров , который работал ранее в «Современнике», считает, что актриса ушла из-за низкой профессиональной востребованности.

«При новом руководстве театром Дроздова не получает ролей, а следовательно, и гонораров. Прежние спектакли с ее участием сняты, новых нет, а оставаться на голом окладе для Ольги нет смысла», – приводит его слова СтарХит.

В последние годы Ольга действительно почти не снималась в кино, редко выходила на сцену.

Она переключилась на педагогическую деятельность в Институте современного искусства.

Как ранее писал «Рамблер», Ольга Дроздова познакомилась с Дмитрием Певцовым на съемочной площадке. Их самая яркая совместная работа — сериал «Бандитский Петербург».

Поженились звезды в 1994 году, но долго не могли стать родителями.