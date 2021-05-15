Тяжелобольная Казьмина лишилась волос

Бывшая супруга Андрея Аршавина борется с тяжелым заболеванием.

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Аутоиммунное заболевание, развившееся после тяжелого стресса из-за развода, изуродовало ее лицо и едва не стало причиной гибели.

Алиса практически лишилась носа из-за некроза. Позднее девушка впала в кому, после чего потеряла практически все волосы. А на ногах у нее образовались глубокие пролежни.

Сейчас Казьмина восстанавливается и готовится к серии операций. Однако о полном выздоровлении врачи пока не говорят.

«Впереди у меня три операции, ноги перевязывают через день. Хожу в специальной обуви, и врачи не могут сказать, когда все будет хорошо. Организм борется с аутоиммунным процессом. Волосы выпали, когда я лежала в коме», - цитирует ее слова СтарХит.

Как ранее писал «Рамблер», Андрей Аршавин и Алиса Казьмина были женаты с 2016 по 2019 годы.