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Тяжелобольная Казьмина лишилась волос

Ирина Лебедева
57 минут назад
Бывшая супруга Андрея Аршавина борется с тяжелым заболеванием.
Тяжелобольная Казьмина лишилась волос
Фото: InstagramInstagram
Аутоиммунное заболевание, развившееся после тяжелого стресса из-за развода, изуродовало ее лицо и едва не стало причиной гибели.
Алиса практически лишилась носа из-за некроза. Позднее девушка впала в кому, после чего потеряла практически все волосы. А на ногах у нее образовались глубокие пролежни.
Сейчас Казьмина восстанавливается и готовится к серии операций. Однако о полном выздоровлении врачи пока не говорят.
«Впереди у меня три операции, ноги перевязывают через день. Хожу в специальной обуви, и врачи не могут сказать, когда все будет хорошо. Организм борется с аутоиммунным процессом. Волосы выпали, когда я лежала в коме», - цитирует ее слова СтарХит.
Как ранее писал «Рамблер», Андрей Аршавин и Алиса Казьмина были женаты с 2016 по 2019 годы.
У пары есть общая дочь Есеня. После развода Аршавин не поддерживает с ней отношений.
Шоу-бизнес,Алиса Казьмина,Андрей Аршавин,StarHit,
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