"Явно спланированная акция против меня": Лоза об иске к Первому каналу

«Я посмотрел выпуск этот в «Голосе», это единственный был выпуск «Голоса», в котором не обсуждалась песня и не обсуждалась конкурсантка, то есть это явно спланированная акция против меня, потому что все говорили исключительно об авторе этой песни, не трогая вообще, даже забыли про то, что кто-то её там поёт Они обсуждали только меня по очереди. Я попытался сам что-то дёрнуться, но я понять не могу, как устроена вся эта система. Я спросил, там представитель этой девушки, которая пела, она мне сказала, что они вроде как общались с Первым каналом, и он всё это затеял. Я тогда в таком случае просто умыл руки, ушёл в сторону, отдал адвокатам, пускай они решают все эти моменты. С тех пор я ничего об этом не слышал, а сейчас пишут, что иск подан, «Коммерсантъ», я понятия не имею, о чём речь».