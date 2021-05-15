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Лоза раскрыл подробности иска к Первому каналу из-за песни «Плот»

Говорит Москва
22 минуты назад
Певец и композитор обратился за помощью к юристам.
"Явно спланированная акция против меня": Лоза об иске к Первому каналу
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Те направились в суд с призывом заблокировать доступ к выпуску шоу «Голос» с кавером на композицию Лозы.
Ответчиком выступает федеральное телевидение. Это первое в судебной практике требование к федеральному каналу о блокировке контента из-за музыки.
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Юрий Лоза пожаловался, что против него на телевидении якобы спланировали акцию. За разъяснениями он посоветовал обращаться к юристам, указав, что сам ничего не понимает в судебных тяжбах. Сумму иска артист не уточнил.
«Я сумм не знаю. У адвокатов спрашивайте, я понятия не имею, что это за иск, как он выглядит. Я им дал доверенность, они занимаются этим. Полгода назад я им написал эту доверенность, говорю: ребята, занимайтесь. Я к ним обратился спросить, что надо делать в таких случаях. Они говорят: вы дайте доверенность, мы сами всё сделаем, я дал. Вот через полгода впервые слышу, что кто-то куда-то подал что-то. Я же сам не подаю иски, не хожу ни на какие заседания, я знаю просто, что серьёзная контора этим занимается. Я им написал, дал карт-бланш, они [юристы — прим. ГМ] в этом деле понимают, я — нет».
Дело получило огласку только сейчас, добавил Лоза.
«Я посмотрел выпуск этот в «Голосе», это единственный был выпуск «Голоса», в котором не обсуждалась песня и не обсуждалась конкурсантка, то есть это явно спланированная акция против меня, потому что все говорили исключительно об авторе этой песни, не трогая вообще, даже забыли про то, что кто-то её там поёт Они обсуждали только меня по очереди. Я попытался сам что-то дёрнуться, но я понять не могу, как устроена вся эта система. Я спросил, там представитель этой девушки, которая пела, она мне сказала, что они вроде как общались с Первым каналом, и он всё это затеял. Я тогда в таком случае просто умыл руки, ушёл в сторону, отдал адвокатам, пускай они решают все эти моменты. С тех пор я ничего об этом не слышал, а сейчас пишут, что иск подан, «Коммерсантъ», я понятия не имею, о чём речь».
В случае выигрыша певца дело может создать для правообладателей новую практику защиты прав на песни, пишет «Коммерсант».
Песню «Плот» Юрий Лоза написал в 1982 году, когда работал в группе Бари Алибасова «Интеграл».
Шоу-бизнес,Бари Алибасов,Юрий Лоза,Радиостанция "Говорит Москва",
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