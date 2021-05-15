Фанаты рекомендовали Бабкиной "укол в последний путь"

«Вот сами и делайте укол в последний путь», «Нужно не иметь души, чтобы советовать делать прививку непроверенной вакциной от «ужасной» разрекламированной болезни не страшнее обычного сезонного гриппа», – писали комментаторы. Многие отметили, что некорректно сравнивать мытье окон с прививками: «Надежда Георгиевна, не хочу Вас обидеть, но Вы точно такую прививку делать не будете, а чистота в доме и прививка не сочетаются»; «При чем тут прививка?», «К чему здесь «чистота залог – здоровья» и прививка? Окна моем каждый год, а прививку можно и без рекламы! Все взрослые люди, и у каждого свой взгляд – да или нет!». Еще одним поводом для народного возмущения стал сам факт рекламы в «Инстаграме» Бабкиной.