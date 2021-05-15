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«Противно»: Бабкину захейтили за рекламу вакцинации

РИА "ФедералПресс"
4 часа назад
Певица Надежда Бабкина решила выступить в неожиданном амплуа: она попробовала себя в качестве пиарщика. Пропиарить она попыталась вакцинацию от коронавируса. Подписчики в «Инстаграме» усилий звезды не оценили и обрушились на любимицу с критикой.
Фанаты рекомендовали Бабкиной "укол в последний путь"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Ребята делают дело – намывают окна. Чистота кругом. Залог здоровья. Делайте прививку, и все будет отлично», – заявила Бабкина в коротком ролике.
Окна в ее гостинице мыли рабочие – промышленные альпинисты. Этот факт почему-то навел Надежду Бабкину на размышления о прививке. Фолловеры раскритиковали звезду за призывы к вакцинации. По мнению большинства, это вредно для здоровья:
«Вот сами и делайте укол в последний путь», «Нужно не иметь души, чтобы советовать делать прививку непроверенной вакциной от «ужасной» разрекламированной болезни не страшнее обычного сезонного гриппа», – писали комментаторы. Многие отметили, что некорректно сравнивать мытье окон с прививками: «Надежда Георгиевна, не хочу Вас обидеть, но Вы точно такую прививку делать не будете, а чистота в доме и прививка не сочетаются»; «При чем тут прививка?», «К чему здесь «чистота залог – здоровья» и прививка? Окна моем каждый год, а прививку можно и без рекламы! Все взрослые люди, и у каждого свой взгляд – да или нет!». Еще одним поводом для народного возмущения стал сам факт рекламы в «Инстаграме» Бабкиной.
По мнению подписчиков, недостойно рекламировать медицинские процедуры. «Блин, при чем тут прививка!!! Уже просто надоело это! Еще больше ее делать не хочется после таких агитаций навязанных», «Какие же вы все продажные! Фу! Противно!» – писали комментаторы. Ранее «ФедералПресс» писал, что телеведущего
Дмитрия Шепелева захейтили за призывы к вакцинации.
Шоу-бизнес,Надежда Бабкина,Дмитрий Шепелев,ФедералПресс,
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