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Бывшая подруга Олега Яковлева вывезла все ценности из московской квартиры

Суть событий
19 минут назад
Подруга ныне покойного певца Олега Яковлева Александра Куцевол выехала из квартиры в центре Москвы. Молодая женщина долго отказывалась следовать решению суда и не открывала дверь судебным приставам.
Подруга умершего "Иванушки" вывезла ценности из квартиры
Фото: Суть событийСуть событий
Судя по всему, Александра вывезла все ценные вещи из жилища бывшего солиста группы «Иванушки International».
Как сообщает «СтарХит», бывшая хозяйка сняла даже ставни из красного дерева. При этом в квартире на Дербеневской набережной хранились предметы искусства, принадлежавшие Яковлеву.
Долгое время Куцевол пыталась доказать, что является женой артиста. Она утверждала, что расписалась с Яковлевым за границей, однако российский суд не принял эти аргументы.
К слову, организацией похорон Олега занималась Александра.
Напомним, что знаменитый певец умер в 2017 году в возрасте 47 лет от двусторонней пневмонии.
Шоу-бизнес,Александра Куцевол,Олег Яковлев,Москва,
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