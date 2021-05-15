Подруга умершего "Иванушки" вывезла ценности из квартиры

Фото: Суть событий Суть событий

Судя по всему, Александра вывезла все ценные вещи из жилища бывшего солиста группы «Иванушки International».

Как сообщает «СтарХит», бывшая хозяйка сняла даже ставни из красного дерева. При этом в квартире на Дербеневской набережной хранились предметы искусства, принадлежавшие Яковлеву.

Долгое время Куцевол пыталась доказать, что является женой артиста. Она утверждала, что расписалась с Яковлевым за границей, однако российский суд не принял эти аргументы.

К слову, организацией похорон Олега занималась Александра.