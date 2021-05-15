Подруга умершего "Иванушки" вывезла ценности из квартиры

Подруга ныне покойного певца Олега Яковлева Александра Куцевол
выехала из квартиры в центре Москвы
. Молодая женщина долго отказывалась следовать решению суда и не открывала дверь судебным приставам.
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Судя по всему, Александра вывезла все ценные вещи из жилища бывшего солиста группы «Иванушки International».
Как сообщает «СтарХит», бывшая хозяйка сняла даже ставни из красного дерева. При этом в квартире на Дербеневской набережной хранились предметы искусства, принадлежавшие Яковлеву.
Долгое время Куцевол пыталась доказать, что является женой артиста. Она утверждала, что расписалась с Яковлевым за границей, однако российский суд не принял эти аргументы.
К слову, организацией похорон Олега занималась Александра.
Напомним, что знаменитый певец умер в 2017 году в возрасте 47 лет от двусторонней пневмонии.