«Это грех»: Салтыкова откровенно рассказала об абортах

Российская певица Ирина Салтыкова рассказала в передаче «Судьба человека» о том, как дважды делала аборты в браке с супругом Виктором Салтыковым . По её словам, он «не то чтобы заставил её, но пусть будет обоюдно».

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Однако на прерывание беременности он её отправил одну в «какой-то украинский город», где работал знакомый врач пары.

У меня уже в поезде поднялась температура, мне было очень плохо. Я чувствовала себя жутко беззащитной и несчастной, — рассказала об одном из эпизодов Салтыкова.

На вопрос, жалеет ли певица о том, что пошла на поводу у супруга, она ответила положительно. В первую очередь потому, что она верующая и считает «это большим грехом».

Надеюсь, я отмолила этот грех. И, конечно, с возрастом я понимаю, что один ребёнок — это маловато. Нужно минимум два, лучше три, — подвела итог артистка.

В целом длительный брак со своим супругом она назвала «настоящим адом», потому что счастливы они были всего два года, а потом он часто выпивал и избивал Ирину.