Пенкин осудил распространение слухов в СМИ

Сергей Пенкин рассказал о том, как он относится к слухам и съемках в передаче «Три аккорда».

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / globallookpress.com Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / globallookpress.com

«Все-таки не хочется, чтобы в личную жизнь лезли. Я считаю, что это неправильно», – рассказал певец.

Артист уверен, что распространяют слухи недобросовестные люди. Одно дело, когда артист сам рассказал какую-то информацию, а другое – когда кто-то ее придумал. За такое поведение можно подать в суд, отметил артист.

Также он рассказал о съемках в передаче «Три аккорда». Пенкин остался доволен командой и профессионализмом участников. Также ему очень понравилась работа с балетом. Съемки нового эпизода телевизионного шоу заняли 10 дней, сообщает Starhit.