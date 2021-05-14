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«Можно и в суд подать»: Пенкин рассказал о своей личной жизни

РИА "ФедералПресс"
37 минут назад
Сергей Пенкин рассказал о том, как он относится к слухам и съемках в передаче «Три аккорда».
Пенкин осудил распространение слухов в СМИ
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / globallookpress.comKomsomolskaya Pravda / Global Look Press / globallookpress.com
«Все-таки не хочется, чтобы в личную жизнь лезли. Я считаю, что это неправильно», – рассказал певец.
Артист уверен, что распространяют слухи недобросовестные люди. Одно дело, когда артист сам рассказал какую-то информацию, а другое – когда кто-то ее придумал. За такое поведение можно подать в суд, отметил артист.
Также он рассказал о съемках в передаче «Три аккорда». Пенкин остался доволен командой и профессионализмом участников. Также ему очень понравилась работа с балетом. Съемки нового эпизода телевизионного шоу заняли 10 дней, сообщает Starhit.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что российский певец Сергей Пенкин в эфире НТВ на шоу «Звезды сошлись» рассказал, сколько платит за газ в загородном доме. Он не разбирается в системе ЖКХ и поручает счета доверенному человеку.
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