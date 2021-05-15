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Садальский рассказал о трагедии российской актрисы

Елена Прошина
45 минут назад
Актер Станислав Садальский рассказал о судьбе Киры Крейлис-Петровой: он назвал ее потрясающей острохарактерной актрисой, которая оказалась не востребована в советском кино. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Садальский рассказал о трагедии российской актрисы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщал «Рамблер», Кира Крейлис-Петрова скончалась 12 мая на 90-м году жизни. Среди самых известных ее работ - роли в фильмах «Влюблен по собственному желанию», «Окно в Париж», «Именины», сериале «Кухня».
«Потрясающая, острохарактерная актриса, ученица великого Алексея Грибова, сокурсница Галины Волчек, Ивановой, Кваши, Броневого, Скобцевой, Фоменко » - так написал о ней Садальский (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Он рассказал, что Крейлис-Петрова с отличием окончила школу-студию МХАТ, но в Москве не осталась и уехала в любимый Ленинград, где стала примой ТЮЗа. Актер отметил, что она был коренной ленинградской, блокадным ребенком, провела все 872 блокады в городе.
«К сожалению, эта блистательная лицедейка оказалась почти невостребована кинематографом, который обожаала. Вот грустный пример любви без взаимности при огромнейшем актерском потенциале», - отметил Садальский.
По его словам, она должна была играть Горпину Дормидонтовну в «Свадьбе в малиновке», но в Ленинград приехала Зоя Федорова и роль досталась ей. Садальский подчеркнул, что Крейлис-Петрова, по его мнению, была бы ярче Федоровой в дуэтах с Лебедевым и Пуговкиным.
Садальский пересказал историю о том, как актриса написала Эльдару Рязанову, узнав, что тот собирается снимать фильм о солдате Иване Чонкине: она прислала режиссеру фотографию с внуком и собакой.
«Написала: мечтаю с вами работать, на фото я - крайняя справа.
То ли он оценил юмор, то ли типаж подошел, но меня вызвали на пробы», - отмечала она.
На пробах Рязанову не понравились хорошие зубы Крейлис-Петровой - «таких не бывает у деревенских старух» - а она в ответ предложила их выбить.
Шоу-бизнес,Алексей Грибов,Зоя Федорова,Галина Волчек,Станислав Садальский,Эльдар Рязанов,
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