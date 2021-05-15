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Салтыкова рассказала о насилии ее мужем

Елена Прошина
25 минут назад
Певица Ирина Салтыкова откровенно рассказала о браке с бывшем мужем. По ее словам, Виктор Салтыков ее избивал, пишет Lenta.ru.
Салтыкова пожаловалась на насилие в браке
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В трезвом состоянии Виктор был абсолютно нормальным, адекватным и хорошим человеком. Он любил нас с дочерью. Как только напивался, все — превращался в чудовище», — заявила поп-звезда в эфире ток-шоу.
Она добавила, что в последние годы брака Салтыков злоупотреблял алкоголем слишком часто, в связи с чем ей приходилось обращаться в полицию.
Ранее «Рамблер» писал о разводе Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова. Как рассказал фотограф, распад семьи стал для него «довольно сильным потрясением», но после развода у него появилось больше времени на себя и собственное творчество.
Шоу-бизнес,Дмитрий Исхаков,Виктор Салтыков,Ирина Салтыкова,Полина Гагарина,Lenta.ru,
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