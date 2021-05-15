Салтыкова пожаловалась на насилие в браке

«В трезвом состоянии Виктор был абсолютно нормальным, адекватным и хорошим человеком. Он любил нас с дочерью. Как только напивался, все — превращался в чудовище», — заявила поп-звезда в эфире ток-шоу.
Она добавила, что в последние годы брака Салтыков злоупотреблял алкоголем слишком часто, в связи с чем ей приходилось обращаться в полицию.
Ранее «Рамблер» писал о разводе Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова. Как рассказал фотограф, распад семьи стал для него «довольно сильным потрясением», но после развода у него появилось больше времени на себя и собственное творчество.