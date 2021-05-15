Худи Моргенштерна и Альфа-банка вызвали ажиотаж

В марте, как сообщал «Рамблер», в Альфа-банке объявили о найме Моргенштерна на должность директора по работе с молодежью. Сообщалось, что он полноценно приступит к исполнению обязанностей в конце марта — будет ходить в офис, участвовать в планерках и отчитываться о результатах.