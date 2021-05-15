Худи Моргенштерна и Альфа-банка вызвали ажиотаж

В марте, как сообщал «Рамблер», в Альфа-банке объявили о найме Моргенштерна на должность директора по работе с молодежью. Сообщалось, что он полноценно приступит к исполнению обязанностей в конце марта — будет ходить в офис, участвовать в планерках и отчитываться о результатах.
Некоторое время спустя рэпер и кредитная организация выпустили мерч в ограниченном количестве — худи с изображением Моргенштерна. После этого на сервисе «Авито» стали появляться объявления об их продаже по цене от шести до 66 тысяч рублей. Например, вчера частное лицо Руслан Перескоков запросил за худи 25 тысяч.