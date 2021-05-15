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Худи Моргенштерна и Альфа-банка вызвали ажиотаж

Елена Прошина
55 минут назад
Худи, выпущенные рэпером Моргенштерном и Альфа-банком, вызвали ажиотаж. Об этом сообщает «Лента.ру».
Худи Моргенштерна и Альфа-банка вызвали ажиотаж
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В марте, как сообщал «Рамблер», в Альфа-банке объявили о найме Моргенштерна на должность директора по работе с молодежью. Сообщалось, что он полноценно приступит к исполнению обязанностей в конце марта — будет ходить в офис, участвовать в планерках и отчитываться о результатах.
Некоторое время спустя рэпер и кредитная организация выпустили мерч в ограниченном количестве — худи с изображением Моргенштерна. После этого на сервисе «Авито» стали появляться объявления об их продаже по цене от шести до 66 тысяч рублей. Например, вчера частное лицо Руслан Перескоков запросил за худи 25 тысяч.
«Сидит отлично! Есть все доказательства, что это оригинал, вручал мне в руки лично Алишерка, таких худи всего 499 по всему миру! Поэтому и цена большая. Подойдет отлично для коллекционеров худи от Моргенштерна! Торг уместен...» — написал он в описании.
Шоу-бизнес,Альфа-банк,
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