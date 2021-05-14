Ургант рассказал о «первом сказочном трансгендере»

Телеведущий Иван Ургант
призвал проверить «не проходящие по современным нормам» детские сказки и рассказал, что волк из «Красной шапочки» был первым сказочным трансгендером. Новый выпуск «Вечернего Урганта» опубликован
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Так Ургант прокомментировал требование посетителей американского «Диснейленда» убрать из аттракциона «Страшное путешествие Белоснежки» сцену поцелуя.
Как писал «Рамблер», некоторые посетители заявили, что этот поцелуй не может быть поцелуем истинный любви, так как происходит без взаимного согласия.
«Странно, что ни у кого не возникло вопросов по названию. «Белоснежка». Уже можно закрывать, зачем выпячивать свою белоснежность. < > Там, кстати, у гномов нет никакого разнообразия», - отметил Ургант.
Он предложил разобраться в ситуации и отметил, что принц поцеловал Белоснежку, когда та была мертва. Ведущий добавил, что стоит проверить все сказки, так как большинство из них «не проходит по современным нормам».
«Золушка унизила своих бодипозитивных мачеху и сестер < >. Емеля на печи ездил, какой удар по экологии, печь не проходит по «Евро - 2». «Золотая рыбка» - незадекларированные подарки. < .> Волка довели, он и голос поменял, и пол поменял, первый сказочный трансгендер» - сказал он.