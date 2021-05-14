Ургант рассказал о «первом сказочном трансгендере»

Как писал «Рамблер», некоторые посетители заявили, что этот поцелуй не может быть поцелуем истинный любви, так как происходит без взаимного согласия.

Он предложил разобраться в ситуации и отметил, что принц поцеловал Белоснежку, когда та была мертва. Ведущий добавил, что стоит проверить все сказки, так как большинство из них «не проходит по современным нормам».