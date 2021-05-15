В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Адвокат Плаксина заявила о победе над Успенской

Елена Прошина
1 час назад
Певица Любовь Успенская проиграла суд своему мужу Александру Плаксину. Об этом, как сообщает «Утро.ру», заявила его адвокат Карина Дюваль.
Адвокат Плаксина заявила о победе над Успенской
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Успенская и Плаксин, как сообщал «Рамблер», поженились в 1980-х годах, а расстались несколько лет назад после возникновения конфликта между певицей и их с Плаксиным дочерью Татьяной. Успенская винила его в том, что дочь пристрастилась к наркотикам. В настоящее время Плаксин живет в США.
В апреле стало известно, что он потребовал от Успенской разделить имущество в России, которое они совместно нажили за годы брака. Вчера состоялось заседание суда по иску Плаксина к Успенской. Дюваль заявила, что певица полностью проиграла дело.
Тем временем адвокат Успенской Елена Сенина рассказала, что Плаксин получил «кусочки» (долю квартиры, долю машиноместа, долю дома и долю земельного участка), в которых не может жить (у него нет вида на жительство в России) и которые не может продать (те, кто может позволить себе столь дорогую недвижимость, не станут покупать «половинки»).
При этом теперь на Плаксине лежит бремя содержания имущества. Раньше налоги и коммунальные платежи оплачивала Успенская, отныне они будут делить их пополам.
Шоу-бизнес,Налог на имущество,Александр Плаксин,Любовь Успенская,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители