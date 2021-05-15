Адвокат Плаксина заявила о победе над Успенской

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Успенская и Плаксин, как сообщал «Рамблер», поженились в 1980-х годах, а расстались несколько лет назад после возникновения конфликта между певицей и их с Плаксиным дочерью Татьяной. Успенская винила его в том, что дочь пристрастилась к наркотикам. В настоящее время Плаксин живет в США.

В апреле стало известно, что он потребовал от Успенской разделить имущество в России, которое они совместно нажили за годы брака. Вчера состоялось заседание суда по иску Плаксина к Успенской. Дюваль заявила, что певица полностью проиграла дело.

Тем временем адвокат Успенской Елена Сенина рассказала, что Плаксин получил «кусочки» (долю квартиры, долю машиноместа, долю дома и долю земельного участка), в которых не может жить (у него нет вида на жительство в России) и которые не может продать (те, кто может позволить себе столь дорогую недвижимость, не станут покупать «половинки»).