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«Похоже на хайп»: Приходько прокомментировала скандальное высказывание Лорак

Елена Прошина
58 минут назад
Победительница шоу «Фабрика звезд 7» Анастасия Приходько прокомментировала скандал, который разгорелся после рассказа певицы Ани Лорак о «домогательствах» продюсера Константина Меладзе. Свое мнение она озвучила изданию Vesti.ua.
Приходько прокомментировала скандальное высказывание Лорак
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщал «Рамблер», ранее Лорак рассказала о своей работе с продюсером Константином Меладзе в начале карьеры. По ее словам, он испытывал к ней симпатию и предлагал некие условия «из личной плоскости», но она на них не согласилась.
По словам Приходько, ей от продюсера не поступало никаких интимных предложений.
«Меня возмутило заявление одной из певиц, что якобы Костя предлагал это всем без исключения и «все были согласны»! Это зацепило в первую очередь мою честь. Я не знаю, какие отношения были у нее с ним. Но у меня с ним отношения были совсем другими», – рассказала Приходько.
Она также отметила, что в шоу-бизнесе многое зависит от позиции самих девушек, и «кто-то готов платить за карьеру, кто-то нет».
Артистка также выразила недоумение по поводу того, что о подобных предложениях начинают говорить уже состоявшиеся артистки, которые, «благодаря сексу с этим человеком, едят черную икру».
«Больше похоже на хайп и поддержание популярности. Ну что ж, как говорят — «в шоу-бизнесе, как и на войне, все средства хороши»», – заявила певица.
Шоу-бизнес,Анастасия Приходько,Константин Меладзе,
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