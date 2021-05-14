Азиза раскрыла детали свадьбы за 15 млн рублей

Певица Азиза 10 апреля, в день своего 57-летия, согласилась выйти замуж за 40-летнего итальянца Александро Лортэ. Иностранец сделал исполнительнице предложение в день её рождения и добился согласия. Сейчас возлюбленные готовят торжество, запланированное на лето. Звезда заявила в эфире телеканала «Россия 1», что бюджет праздника 15 млн рублей. Кроме того, Азиза раскрыла детали бракосочетания.

Фото: Instagram Instagram

По её словам, праздник должен состояться 21 июня — в день летнего солнцестояния. Пара хочет пригласить 450-500 гостей. В зале могут поставить фотозону из живых цветов, что обойдётся примерно в 300 тысяч рублей как минимум. Необычным обещает стать стол жениха и невесты.

Я же восточная женщина. Мы хотим в шатре сидеть. Я в чадре, он в чалме. Много золота на мне и вокруг, — добавила Азиза.

Экзотический стол может обойтись ещё в 700-800 тысяч. Кроме того, музыкальное сопровождение обеспечит оркестр из 50 человек, чей гонорар начинается от 500 тысяч. А столы, по желанию певицы, должны ломиться от угощений. Первый танец тоже обещает быть эффектным: его Азиза репетирует на полотнах.