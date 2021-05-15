Лоза подал в суд на «Первый канал»

Певец Юрий Лоза считает, что «Первый канал» нарушил его права на песню «Плот», использовав в шоу «Голос» без согласования с ним, и требует 4 млн рублей за нарушение авторских прав.

По словам Лозы, включение его песни в шоу с ним не согласовывалось, поэтому он намерен взыскать с «Первого канала» компенсации – 4 млн рублей за нарушение авторских прав и 1 млн рублей за моральный вред. Также он требует запретить трансляцию этой песни на шоу.