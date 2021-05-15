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Лоза подал в суд на «Первый канал»

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
1 час назад
Певец Юрий Лоза считает, что «Первый канал» нарушил его права на песню «Плот», использовав в шоу «Голос» без согласования с ним, и требует 4 млн рублей за нарушение авторских прав.
Лоза подал в суд на «Первый канал»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Певец утверждает, что телеканал нарушил его права на песню «Плот», использовав ее в одном из выпусков программы «Голос», который вышел в эфире в октябре 2020 года, а потом был опубликован на сайте канала в трех версиях, сообщил «Коммерсант».
По словам Лозы, включение его песни в шоу с ним не согласовывалось, поэтому он намерен взыскать с «Первого канала» компенсации – 4 млн рублей за нарушение авторских прав и 1 млн рублей за моральный вред. Также он требует запретить трансляцию этой песни на шоу.
Ранее Юрий Лоза судился с музыкантом Сергеем Шнуровым. Он подавал иск на Шнура из-за оскорблений и требовал компенсации морального вреда.
Шоу-бизнес,Юрий Лоза,
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