В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Муж Любови Успенской отобрал у певицы имущество

News.ru
20 минут назад
Певица Любовь Успенская разводится с мужем, бизнесменом Александром Плаксиным. В ответ супруг захотел забрать себе половину совместно нажитого имущество. Как сообщила «Экспресс газете» его адвокат Карина Дюваль, суд встал на сторону мужчины.
Муж отобрал у Любови Успенской имущество
Фото: uspenskayalubov_official/instagram.comuspenskayalubov_official/instagram.com
По словам правозащитницы, 12 мая Красногорский суд Москвы удовлетворил требование Плаксина.
Плаксин выиграл дело, Успенская его полностью проиграла, — сказала Дюваль.
На официальном сайте Красногорского суда также есть информация, что иск Александра Плаксина к Любови Успенской удовлетворен.
Шоу-бизнес,Александр Плаксин,Любовь Успенская,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители