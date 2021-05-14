Пенкин рассказал об отношениях с двумя солистками «Миража»

Как писал «Рамблер», ранее в программе «Секрет на миллион» Пенкин говорил о любовном треугольнике между ним, Суханкиной и Гулькиной. Он отмечал, что они проводили много времени вместе и испытывали симпатию друг к другу.
«У нас была шведская семья», - заявил он.
В беседе с Гордоном Пенкин объяснил, что пошутил.
«Это мы так хорошо повеселились у меня за городом. < > Нет, [романа не было], это шутка была», - объяснил он.
Пенкин назвал певиц «хорошим девчонками», с которыми ему было комфортно, отметив, что не знает, общаются ли они сейчас друг с другом.
«Люблю, когда мне с людьми комфортно. Мне некомфортно с теми людьми, кто на понтах, тщеславные, все только о себе», - заключил он.