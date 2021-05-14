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Наргиз пригрозила клеветникам

Елена Прошина
1 час назад
Певица Наргиз будет обращаться в правоохранительные органы по каждому случаю клеветы в свой адрес. Об этом она сама сообщала в инстаграме.
Наргиз пригрозила клеветникам
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ночью артистка опубликовала свою фотографию с
геотегом Welcome to Hell («Добро пожаловать в ад»), а в подписи к ней рассказала, что в течение семи последних лет с ней воюют исключительно мужчины.
«Артисты, чиновники, директоры, промоутеры, продюсеры, звукорежиссеры, бараны и ораторы, вентиляторы, святоши и стилисты, олигархи, кладовщики и политики, осьминоги и единороги. "Мужики" всех профессий, цветов и конфессий, одним словом», — написала она.
Наргиз заявила, что больше других «тужатся» те, кто ее даже ни разу не видел, а в пример привела журналистов Сергея Соседова и Отара Кушанашвили и актера Ивана Охлобыстина.
«Для меня это ненормально! С помощью моей команды юристов и правоохранительных органов уголовные дела будут возбуждаться по каждому случаю клеветы, порочащей мою честь и достоинство! Ни одно высказывание, не подкрепленное доказательствами, не будет оставлено без внимания!» — сообщила она.
Шоу-бизнес,Громкие уголовные дела ,Сергей Соседов,Иван Охлобыстин,МВД,
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