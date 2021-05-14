Наргиз пригрозила клеветникам

«Артисты, чиновники, директоры, промоутеры, продюсеры, звукорежиссеры, бараны и ораторы, вентиляторы, святоши и стилисты, олигархи, кладовщики и политики, осьминоги и единороги. "Мужики" всех профессий, цветов и конфессий, одним словом», — написала она.
«Для меня это ненормально! С помощью моей команды юристов и правоохранительных органов уголовные дела будут возбуждаться по каждому случаю клеветы, порочащей мою честь и достоинство! Ни одно высказывание, не подкрепленное доказательствами, не будет оставлено без внимания!» — сообщила она.