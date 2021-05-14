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Анастасия Мельникова поправилась после COVID-19

Елена Прошина
36 минут назад
Звезда «Улиц разбитых фонарей» Анастасия Мельникова появилась на публике впервые за долгое время и заметно поправилась. На сайте Ytro.ru пишут, что возможной причиной мог стать перенесённый актрисой коронавирус.
Анастасия Мельникова поправилась после COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее артистка провела мероприятие в Ледовом Дворце в Санкт-Петербурге, приуроченное ко Дню Победы. Фотографии располневшей актрисы опубликовал Telegram-канал «НеМалахов».
Ранее «Рамблер» сообщал о смерти народного артиста России Владимира Качана. Актёр умер в возрасте 73 лет от последствий коронавируса.
Шоу-бизнес,День Победы,Коронавирус,COVID-19,Анастасия Мельникова,Владимир Качан,
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