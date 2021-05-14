«Фильтров многовато»: поклонники раскритиковали снимки Стриженовой

Стриженова выложила видео в купальнике на отдыхе. Однако подписчики отметили неестественность лица Елены.
«Что-то вы на себя не похожи...я не про загар...», «Фильтра многовато. Все заигрались и считают, что реально так выглядят», «Совсем другое лицо. И это не от массажа», «Больше естественности!», – написали комментаторы.
Стриженова проигнорировала критику. Многие подчеркнули, что актриса выглядит моложе своих лет.
Ранее «Рамблер» писал о возвращении Стриженовой на передачу "Время покажет". Она получила серьезную травму, из-за которой была вынуждена уйти в отпуск. Как выяснилось, телеведущая получила сложный перелом со смещением и осколками.