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«Фильтров многовато»: поклонники раскритиковали снимки Стриженовой

Елена Прошина
1 час назад
Подписчики Екатерины Стриженовой раскритиковали видео актрисы с Черноморского побережья. По мнению поклонников, она предпринимает излишние попытки для омоложения, написали на сайте Ytro.ru.
«Фильтров многовато»: поклонники раскритиковали снимки Стриженовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Стриженова выложила видео в купальнике на отдыхе. Однако подписчики отметили неестественность лица Елены.
«Что-то вы на себя не похожи...я не про загар...», «Фильтра многовато. Все заигрались и считают, что реально так выглядят», «Совсем другое лицо. И это не от массажа», «Больше естественности!», – написали комментаторы.
Стриженова проигнорировала критику. Многие подчеркнули, что актриса выглядит моложе своих лет.
Ранее «Рамблер» писал о возвращении Стриженовой на передачу "Время покажет". Она получила серьезную травму, из-за которой была вынуждена уйти в отпуск. Как выяснилось, телеведущая получила сложный перелом со смещением и осколками.
Шоу-бизнес,Екатерина Стриженова,
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