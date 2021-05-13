Шейк выложила провокационные кадры в Instagram

Модель Ирина Шейк выложила в своём профиле в Instagram провокационные кадры с новой фотосессии. На портале Ytro.ru отметили, что многим подписчикам звезды они пришлись по вкусу.

Фото: Reuters Reuters

«Горячая», «Краше Ирины нет никого на свете», «Икона», «Элегантность и красота», «Аппетитная», «Прекрасная», - написали подписчики модели.

Внимание привлек один из кадров, где Шейк в одних белых штанах прижалась к стене. Из-за позы живот Ирины выпятился, что породило домыслы о ее беременности.

«Беременная на шестом фото?», - поинтересовался комментатор.