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Шейк выложила провокационные кадры в Instagram

Елена Прошина
41 минуту назад
Модель Ирина Шейк выложила в своём профиле в Instagram провокационные кадры с новой фотосессии. На портале Ytro.ru отметили, что многим подписчикам звезды они пришлись по вкусу.
Шейк выложила провокационные кадры в Instagram
Фото: ReutersReuters
«Горячая», «Краше Ирины нет никого на свете», «Икона», «Элегантность и красота», «Аппетитная», «Прекрасная», - написали подписчики модели.
Внимание привлек один из кадров, где Шейк в одних белых штанах прижалась к стене. Из-за позы живот Ирины выпятился, что породило домыслы о ее беременности.
«Беременная на шестом фото?», - поинтересовался комментатор.
Ранее «Рамблер» писал, что украинской модели Дарье Савиной предлагали сниматься в порно в США. По ее словам, ей предлагали большие деньги, около 350 тыс. долларов в месяц. Предложение о съемках Савиной сделали в Instagram.
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