Валерия о Прокловой: «Почему молчала 50 лет?»

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Как сообщал «Рамблер», в программе «Секрет на миллион» Проклова рассказала, что в 12 лет она столкнулась с домогательствами режиссера, а в 15 лет - с сексуальным насилием со стороны известного актера. При этом называть имена артистка не стала.

Откровения Прокловой были встречены резкой критикой как со стороны зрителей, так и со стороны ее коллег, заподозривших, что она имела ввиду Олега Табакова

О скандале высказалась и певица Валерия, отметив, что не понимает, зачем нужно говорить о домогательствах спустя 50 лет.

«Говорить нужно, когда это происходит, а не 50 лет спустя. Если она хотела чему-то научить девушек, предупредить, то почему же 50 лет молчала?» - заявила артистка.