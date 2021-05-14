Валерия о Прокловой: «Почему молчала 50 лет?»

Певица Валерия
прокомментировала заявление Елены Прокловой
о сексуальных домогательствах, высказав недоумение по поводу того, что актриса решила рассказать об этом спустя полвека, пишет «СтарХит
».
Как сообщал «Рамблер», в программе «Секрет на миллион» Проклова рассказала, что в 12 лет она столкнулась с домогательствами режиссера, а в 15 лет - с сексуальным насилием со стороны известного актера. При этом называть имена артистка не стала.
Откровения Прокловой были встречены резкой критикой как со стороны зрителей, так и со стороны ее коллег, заподозривших, что она имела ввиду Олега Табакова
.
О скандале высказалась и певица Валерия, отметив, что не понимает, зачем нужно говорить о домогательствах спустя 50 лет.
«Говорить нужно, когда это происходит, а не 50 лет спустя. Если она хотела чему-то научить девушек, предупредить, то почему же 50 лет молчала?» - заявила артистка.
Она также отметила, что подобные обвинения нужно подкреплять доказательствами, а в случае с Прокловой никаких улик против возможных насильников предоставлено не было.