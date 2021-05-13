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Манижа назвала победой само участие в "Евровидении"

ТАСС
7 минут назад
Певица Манижа, представляющая Россию на конкурсе "Евровидение" в Нидерландах, не собирается придавать большого значения результатам выступления и считает личной победой уже участие в конкурсе. Об этом она рассказала в четверг в эфире программы "Специальный гость" телеканала RTVI.
Манижа назвала победой само участие в "Евровидении"
Фото: ТАССТАСС
"Да ничего плохого не будет, - ответила Манижа на вопрос ведущей Тины Канделаки о реакции в случае проигрыша. - Я лично себя изначально уже чувствую победителем для себя и для своей семьи. Мне искренне этого достаточно".
В случае неудачи на конкурсе певица также не собирается отказываться от сцены.
"Если это не будет призовое место, это не значит, что я не буду петь и выступать. Для меня это самое главное", - подчеркнула она.
Кроме того, в планах Манижи после конкурса - активные гастроли.
"У нас будет тур, у нас будут концерты. Отдыхать мы не будем. Я пока не планирую отдыхать. Наоборот, я сейчас чувствую, что наконец-таки наступило то время, когда я могу быть еще больше музыкантом, еще больше собой и выступать", - рассказала она.
Конкурс "Евровидение" пройдет с 18 по 22 мая в Нидерландах. Манижа с песней Russian Woman ("Русская женщина") выступит в первом полуфинале под номером 3. Состязание в России будет транслировать Первый канал.
Шоу-бизнес,Тина Канделаки,Россия,Нидерланды,
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