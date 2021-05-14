Ротару решила избавиться от недвижимости в Крыму

«И поскольку в пандемию концертов не так много, как прежде, шоу-бизнес терпит большие убытки, София Михайловна решила продать свой отель в Ялте. Так мне объяснили специалисты в сфере недвижимости. Мне пока тоже такая покупка не по карману, много средств уходит на содержание недвижимости в Москве и в Испании. Думаю, что если кто и купит отель Ротару, то какой-нибудь ее поклонник, для которого будет приятно хотя бы таким образом прикоснуться к этой легендарной артистке», - рассказала Анна Калашникова для РИА ФАН.