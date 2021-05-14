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София Ротару не может избавиться от своего отеля в Крыму

Экспресс газетаиещё 2
46 минут назад
София Ротару с 2014 года перестала посещать Крым, где находится ее отель «Вилла София». Раньше в нем останавливались многие звезды отечественного шоу-бизнеса, но последние годы отель был закрыт, а сама певица пытается избавиться от недвижимости в Крыму.
Ротару решила избавиться от недвижимости в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Анна Калашникова рассказала журналистам, что недавно отдыхала в Крыму и там познакомилась с риелтором, который и предложил ей купить отель Софии Ротару. Бизнесом и продажей отеля занимался сын певицы Руслан Евдокименко, который выставил роскошный отель на продажу за 25 миллионов евро. Однако никто не торопился покупать недвижимость, так что цену снизили до 23 миллионов евро. Впрочем, риелторы сильно сомневаются, что Ротару и ее сын смогут продать отель в ближайшее время.
«И поскольку в пандемию концертов не так много, как прежде, шоу-бизнес терпит большие убытки, София Михайловна решила продать свой отель в Ялте. Так мне объяснили специалисты в сфере недвижимости. Мне пока тоже такая покупка не по карману, много средств уходит на содержание недвижимости в Москве и в Испании. Думаю, что если кто и купит отель Ротару, то какой-нибудь ее поклонник, для которого будет приятно хотя бы таким образом прикоснуться к этой легендарной артистке», - рассказала Анна Калашникова для РИА ФАН.
Шоу-бизнес,Анна Калашникова,София Ротару,РИА ФАН,Республика Крым,
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