Лопырева в 2020 году заработала всего 2 млн рублей

При этом около полугода модель провела с маленьким сыном в Дубае
. Вилла в отеле Bulgari, из которого телеведущая часто выкладывала снимки в социальных сетях, стоит от 1,74 миллиона рублей в месяц. Виктория
также рассказала, что один рекламный пост на ее странице в Instagram стоит полмиллиона, а за упоминание или рекомендацию в историях она берет 200 тысяч. За год Лопырева выложила десятки публикаций рекламного характера. Можно предположить, что со звездой расплачивались продукцией. По самым скромным подсчетам, Виктория заработала на рекламе в «коронавирусном» году 8-10 миллионов рублей, но на деле цифра может быть гораздо больше.