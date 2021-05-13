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Виктория Лопырева в 2020 году заработала всего 2 млн рублей

Passion.ruиещё 1
25 минут назад
Супруг звезды, бизнесмен Игорь Булатов, в 2020 году получил должность первого вице-премьера Республики Коми и недавно впервые опубликовал антикоррупционную декларацию. Согласно документам, в 2020 году пара заработала всего чуть больше трех миллионов рублей на двоих, из которых 864 тысячи — доход супруга.
Лопырева в 2020 году заработала всего 2 млн рублей
Фото: InstagramInstagram
При этом около полугода модель провела с маленьким сыном в Дубае. Вилла в отеле Bulgari, из которого телеведущая часто выкладывала снимки в социальных сетях, стоит от 1,74 миллиона рублей в месяц. Виктория также рассказала, что один рекламный пост на ее странице в Instagram стоит полмиллиона, а за упоминание или рекомендацию в историях она берет 200 тысяч. За год Лопырева выложила десятки публикаций рекламного характера. Можно предположить, что со звездой расплачивались продукцией. По самым скромным подсчетам, Виктория заработала на рекламе в «коронавирусном» году 8-10 миллионов рублей, но на деле цифра может быть гораздо больше.
В декларации говорится, что модель имеет два автомобиля, Mercedes-Benz S500 и BMW 7. Кроме того, она владеет частью квартиры в панельном доме в Северном Чертанове.
Как пишет Super.ru, бизнесмен Игорь Булатов женился на модели в 2019 году, вместе они воспитывают сына Марка-Лионеля.
Шоу-бизнес,Виктория Лопырева,Super.ru,Республика Коми,Дубай,
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