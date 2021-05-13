Садальский объяснил уход Дроздовой из "Современника"

Станислав Садальский Как отметил Садальский, незадолго до смерти худрук Галина Волчек
пообещала именно Чулпан Хаматовой, что она возглавит «Современник». Потом она вдруг резко передумала. По словам Садальского, в театре многие были в последние годы чем-то недовольны. Сам он заметил, что резко против, чтобы театром руководил актер. «Современник» должен возглавлять режиссер, однако Рыжакова он на таком посту не видит. Как выразился актер, данный худрук «какой-то неказистый и просто синяя блуза», сообщает радио «Комсомольская правда».