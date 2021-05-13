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«В «Современник» назначили бездаря»: Садальский объяснил, почему Дроздова ушла из театра

Teleprogramma.pro
37 минут назад
Как отметил актер, в культурном учреждении в последнее время сложилась «специфическая ситуация».
Садальский объяснил уход Дроздовой из "Современника"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Актер Станислав Садальский объяснил, почему не так давно актриса Ольга Дроздова ушла из театра «Современник», в котором служила до этого долгие годы. По его словам, все дело кроется в личности нового худрука Виктора Рыжакова. Ольга Дроздова. Фото: Globallookpress.com
«В «Современник» назначили бездаря. Неслучайно Ольга Дроздова ушла из театра. Год назад там сложилась такая специфическая ситуация. И по той версии, по крайней мере, которую читал я, Чулпан Хаматовой вроде как предлагали возглавить «Современник». Но она как-то не захотела».
Станислав Садальский Как отметил Садальский, незадолго до смерти худрук Галина Волчек пообещала именно Чулпан Хаматовой, что она возглавит «Современник». Потом она вдруг резко передумала. По словам Садальского, в театре многие были в последние годы чем-то недовольны. Сам он заметил, что резко против, чтобы театром руководил актер. «Современник» должен возглавлять режиссер, однако Рыжакова он на таком посту не видит. Как выразился актер, данный худрук «какой-то неказистый и просто синяя блуза», сообщает радио «Комсомольская правда».
Напомним, что муж Ольги Дроздовой актер Дмитрий Певцов ранее говорил о причинах ухода жены из театра «Современник». По его словам, дело кроется не в отдельных театральных личностях, а в том, что его жена просто ушла из актерской профессии. Она решила больше внимания уделять их общему сыну. Смотрите также:
Шоу-бизнес,Галина Волчек,Ольга Дроздова,Виктор Рыжаков,Дмитрий Певцов,Станислав Садальский,Комсомольская правда,
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