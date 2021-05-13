Уехавший на Украину Макаревич забыл про День Победы

Макаревич вместе с джазовым коллективом «YO5» выступил с концертом во Львове
. Из-за пандемии на мероприятие пришли только 700 человек и в основном это были люди старшего поколения.
Украинский народ любит исполнителя не только за его творчество, но и за его политическую позицию. Он поддерживает страну в различных обвинениях в сторону России.
В день Победы Андрей
рассказал, что объездил со своим джазовым туром Ровно, Хмельницкий, Черновцы и Тернополь. Он был удивлен прекрасной архитектуре этих городов, стильными ресторанами и чистоте.
В интернете музыканта упрекнули за то, что он ничего не написал о Дне Победы, при том, что его отец Вадим Макаревич был лейтенантом Красной армии. Во время сражения он потерял ногу на Карельском фронте.
Он, являющийся евреем по национальности, решил не вспоминать про советский народ, который остановил Холокост.