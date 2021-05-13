Уехавший на Украину Макаревич забыл про День Победы

Украинский народ любит исполнителя не только за его творчество, но и за его политическую позицию. Он поддерживает страну в различных обвинениях в сторону России.

В интернете музыканта упрекнули за то, что он ничего не написал о Дне Победы, при том, что его отец Вадим Макаревич был лейтенантом Красной армии. Во время сражения он потерял ногу на Карельском фронте.